حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 18 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس نسبيا على معظم مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية بدءا من الغد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية مع ظهور بعض السحب مساء الغد على أغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية فشرقية معتدلة السرعة تتحول من الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة أحيانا قد تتسبب في إثارة الأتربة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على أقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى شرقية فجنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء غائمة جزئيا وتكون صافية على غدامس، والرياح شمالية شرقية فشرقية معتدلة السرعة تتحول من الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا على غدامس والحمادة يشمل الخميس بقية المناطق.