  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 18 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 10:25 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 18 أبريل 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس نسبيا على معظم مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية بدءا من الغد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية مع ظهور بعض السحب مساء الغد على أغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية فشرقية معتدلة السرعة تتحول من الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة أحيانا قد تتسبب في إثارة الأتربة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على أقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى شرقية فجنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء غائمة جزئيا وتكون صافية على غدامس، والرياح شمالية شرقية فشرقية معتدلة السرعة تتحول من الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا على غدامس والحمادة يشمل الخميس بقية المناطق.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الواحات، والرياح شمالية فشمالية شرقية على الواحات، بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بقية المناطق، تتحول غدا إلى شمالية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على الواحات، وبين 35 و39 درجة مئوية على تازربو والكفرة، وتنخفض غدا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»

مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»
وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)

وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان
لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة
مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
الكاسا وسحوركم علينا (13)

الكاسا وسحوركم علينا (13)
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة

نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا
سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا

سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا
مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو

مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر

حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. أول إحاطة لباتيلي أمام مجلس الأمن منذ طرح المبادرة
اليوم.. أول إحاطة لباتيلي أمام مجلس الأمن منذ طرح المبادرة
ضبط وافدين بتهمة الاحتيال في بنغازي
ضبط وافدين بتهمة الاحتيال في بنغازي
«مكافحة الأمراض»: 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
«مكافحة الأمراض»: 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
وفاة طفلة وإصابة 3 أشخاص في حريق بطرابلس
وفاة طفلة وإصابة 3 أشخاص في حريق بطرابلس
«هيومن رايتس ووتش»: حكومة الدبيبة تقمع المنظمات غير الحكومية
«هيومن رايتس ووتش»: حكومة الدبيبة تقمع المنظمات غير الحكومية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل...
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
المزيد
بريطانيا تفرض عقوبات على شخص مشتبه في تمويله حزب الله اللبناني
بريطانيا تفرض عقوبات على شخص مشتبه في تمويله حزب الله ......
بدء حصر مبان وممتلكات مركز بحوث التقنيات الحيوية
بدء حصر مبان وممتلكات مركز بحوث التقنيات الحيوية...
75 كيلوغراما متوسط هدر الطعام سنويا.. لماذا لم يضع الغلاء حدا للتبذير في ليبيا؟
75 كيلوغراما متوسط هدر الطعام سنويا.. لماذا لم يضع الغلاء ......
«هيومن رايتس ووتش»: حكومة الدبيبة تقمع المنظمات غير الحكومية
«هيومن رايتس ووتش»: حكومة الدبيبة تقمع المنظمات غير الحكومية...
وفاة طفلة وإصابة 3 أشخاص في حريق بطرابلس
وفاة طفلة وإصابة 3 أشخاص في حريق بطرابلس...
المزيد