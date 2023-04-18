حكومة الدبيبة تحيي «ليلة القدر» بحضور أكثر من 600 حافظ للقرآن

القاهرة - بوابة الوسط

أقامت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، حفل إحياء «ليلة القدر» في العاصمة طرابلس، بحضور أكثر من 600 حافظ للقرآن الكريم من كل مناطق ليبيا، بحسب بيان للحكومة على «فيسبوك».

وتضمن برنامج الاحتفال، الذي حضره رئيس الحومة عبدالحميد الدبيبة، تكريمًا لأعلام القرآن ممن سجلوا التلاوات الكاملة لإذاعة القرآن الكريم، وهم القراء الراحلون محمد أبوسنينة، والأمين قنيوة، وأبوبكر المسلاتي، وأحمد عبدالعزيز، بالإضافة إلى القراء أحمد القريو، والدوكالي العالم، وطارق الدعوب، ومحمد الحضيري، ومعاذ بن حامد، وعلي اليونسي.

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وتضمن برنامج التكريم الشيخ القارئ مفتاح السلطني باعتباره أول من سجل القراءات العشرة الكبرى والصغرى في العالم الإسلامي.

واحتفى برنامج الاحتفال بالقراء الليبيين الحاصلين على التراتيب الأُولى في المسابقات الدولية، إضافة إلى المُجازين في حفظ القرآن لعام 2022-2023.

وفي كلمة خلال الاحتفال، أكد الدبيبة الحكومة «ترفع مقام حُفّاظ القرآن في الصف الأول وقبل كل شيء»، متوجهًا بخطاب إلى العلماء والوعاظ والأئمة، ومن لهم صلة بالعمل الإسلامي، أن «يوحدوا صفوفهم، محذراً من الخلاف الظاهر، مشدداً على أهمية توقير العلماء وإجلالهم».

يُذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أصدر قراراه رقم (169) باعتبار يوم 27 من رمضان يوماً للقرآن الكريم في ليبيا.

جانب من حفل إحياء «ليلة القدر» في العاصمة طرابلس، الإثنين 17 أبريل 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من حفل إحياء «ليلة القدر» في العاصمة طرابلس، الإثنين 17 أبريل 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من حفل إحياء «ليلة القدر» في العاصمة طرابلس، الإثنين 17 أبريل 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من حفل إحياء «ليلة القدر» في العاصمة طرابلس، الإثنين 17 أبريل 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من حفل إحياء «ليلة القدر» في العاصمة طرابلس، الإثنين 17 أبريل 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من حفل إحياء «ليلة القدر» في العاصمة طرابلس، الإثنين 17 أبريل 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)