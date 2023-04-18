أبوجناح يدعو البنك الدولي لمضاعفة جهوده بشأن المشاريع الصحية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، البنك الدولي إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المحددة بالمشاريع الصحية المشتركة مع وزارة الصحة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاءئ وفدًا من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتشِل، في العاصمة الأميركية واشنطن، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وتركزت مناقشات وزير الصحة مع وفد البنك الدولي علي آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين في الفترة المقبلة، في مجال تنمية الموارد البشرية، فضلاً عن البرامج والمشروعات الصحية الممولة من البنك.

- أبوجناح يبحث التعاون مع البنك الدولي في برامج الرعاية الصحية الأولية

وفي وقت سابق اليوم، ناقش نائب رمضان أبوجناح مع المسؤول عن قطاع الصحة بالبنك الدولي جان بابلو وعدد من الاستشاريين، عددًا من الملفات الصحية، وعلى رأسها تعزيز التعاون في برامج الرعاية الصحية الأولية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر البنك في العاصمة الأميركية واشنطن، مناقشة التحديات الرئيسية للتمويل الصحي في ليبيا، إلى جانب الممارسات الأفضل في مجال الشراء الاستراتيجي.

وزير الصحة رمضان أبوجناح يلتقي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، الإثنين 17 أبريل 2023 (وزارة الصحة)

وزير الصحة رمضان أبوجناح يلتقي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، الإثنين 17 أبريل 2023 (وزارة الصحة)