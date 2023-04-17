عون يشارك في نقاش دولي حول مستقبل الطاقة المستدامة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون عبر الدائرة المغلقة، اليوم الإثنين، في حلقة نقاش دولية رفيعة المستوى حول مستقبل الطاقة المستدامة من خلال المنظور العالمي، وذلك على هامش قمة نيجيريا الدولية للطاقة في نسختها السادسة.

وتطرقت الحلقة النقاشية إلى أثر الطلب والعرض على الطاقة، ومعدل نمو الاقتصاد العالمي، والتضخم المرتفع حاليًا، وأداء المؤسسات المالية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة، والآثار على عدم استقرار الأسواق، إضافة إلى الأوضاع الأمنية والحروب التي لها أثر سلبي على استقرار وأمن أسواق الطاقة، إضافة إلى آليات الوصول للحرق الصفري للغاز (صفر انبعاثات) والتخلص من الكربون (صافي الصفر الكربوني)، وتعزيز إطار الاقتصاد الدائري للكربون والتقاط الكربون، والاستخدام والتخزين.

دعم الصناعة النفطية بأفريقيا

كما تطرق النقاش لدعم الصناعة النفطية بأفريقيا، والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية لاستنضاب الثروة النفطية، والتحول لإنتاج الطاقات المتجددة عن طريقة إنشاء مؤسسة مالية لاستثمار الطاقة في أفريقيا، على غرار البنك الأفريقي للطاقة الذي تأسس من قبل منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول.

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تحديات ضخمة

من جانبه قال عون، في كلمته، إنّ الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي التقني المتطور وتوفير بيئة عمل آمنة، لافتًا إلى أنّ التحديات الضخمة تستلزم تضافر كافة الجهود لتنفيذ استراتيجية وزارة النفط والغاز في مختلف أنشطة صناعة النفط والغاز مع الشركاء الحقيقيين وتوفر الموارد (الوضع الأمني – الكفاءة – التمويل).

وتحدث عن استنضاب الثروة النفطية (استخدام الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة)، وتنفيذ مشاريع الانتقال الطاقوي، وتكثيف استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومشاركة العالم لتحقيق تقدم أكبر في تحقيق مزيج مستدام من الطاقة النظيفة (تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة التي تضر بالبيئة وبالمناخ).

ولفت عون إلى أن أكبر تحدٍ هو أن تتوحد الدول الأفريقية وتبذل كل جهد من أجل تحقيق التنمية الشاملة للشعوب الأفريقية وعلى رأسها توفير الكهرباء وغاز الطهو لكل مواطن أفريقي.

محمد عون يشارك في حلقة نقاش دولية حول مستقبل الطاقة المستدامة على هامش قمة نيجيريا الدولية للطاقة، الأحد 17 أبريل 2023 (وزارة النفط والغاز)