النويري يناقش مع السفير الألماني المستجدات السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب ‏فوزي النويري في مكتبه بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس اليوم الإثنين، السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وقال مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت إن اللقاء جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدد من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسُبل معالجتها بما يُحقق الاستقرار.

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ويأتي لقاء السفير الألماني مع النويري في إطار الجهود الرامية لحشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وأمل أن تتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري.

لقاء النويري مع السفير الألماني بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 17 أبريل 2023. (مجلس النواب)