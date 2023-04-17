شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، رصد أجواء شهر رمضان في العديد من المناطق الليبية، من بينها إفطار جماعي تحت عنوان «لمة وطن» بساحة الاستقلال في سبها، وإقامة النسخة الأولى لمسابقة أبي بن كعب القرآنية في طرابلس.

ورصدت كاميرا البرنامج أجواء رمضانية مميزة في درنة، ومنها دوري المدينة القديمة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى مناقشة ملف المؤلفات الليبية بين الانتشار وأزمة التسويق مع المذيعة ورئيسة مؤسسة «زازا» للثقافة والتنمية فتحية المفتي.

وتنقلت كاميرا البرنامج في العديد من المدن والمناطق الليبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لرصد الأجواء الخاصة بكل منطقة، والفعاليات الرمضانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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