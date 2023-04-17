باشاغا يجتمع مع نائبه علي القطراني في سرت ويصدر عدداً من التفويضات المالية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع نائبه عن المنطقة الشرقية علي القطراني بديوان رئاسة الوزراء في مدينة سرت، كما أصدر عدداً من التفويضات المالية، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع باشاغا والقطراني جرى بحضور وزير الدولة للشؤون التشريعية محمد أبوزقية، وناقش عدة مواضيع تخص عمل الحكومة وكيفية انطلاق مشاريع «تنمية وطن» في جميع ربوع ليبيا.

وأضاف أن باشاغا أصدر «قرارات تخصيص وتسييل القيمة المالية لتنفيذ خطط وعمل الوزارات، وكذلك تخصيص وتسييل قيمة تعاقدات غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة المرج، وأيضاً تخصيص وتسييل قيمة المشاريع المتعاقد عليها لصيانة محطة بوترابة لحل مختنق المياه».

- حكومة باشاغا تطلق مشروع «تنمية وطن» بقيمة 1.5 مليار دينار

باشاغا يطلق مشروع تنمية وطن

وأطلق باشاغا، في 4 أبريل الجاري، مشروعاً تحت مُسمى «تنمية وطن» لكافة البلديات بقيمة إجمالية مليار ونصف المليار دينار.

وقال باشاغا، في مؤتمر صحفي يومها، إن حكومته ستخصص الميزانية «وفقًا لعدد السكان دون النظر للاعتبارات السياسية أو مناطق الحكومة الموازية».