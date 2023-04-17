القبض على شخص ضايق فتاة كانت بصحبة أسرتها في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز شرطه البيضاء المدينة، اليوم الإثنين، القبض على شخص ضايق فتاة كانت بصحبة أسرتها.

وحسب تفاصيل الواقعة، التي نقلها بيان صادر عن مديرية أمن البيضاء، فقد شكا مواطن في مركز شرطة البيضاء بأن شخصًا مجهولاً حاول مضايقة أحد بناته بعد أن ترك أسرته فى السيارة أثناء دخوله إلى مصرف الوحدة البيضاء.

هروب المتهم بعد تدخل المواطنين في طبرق

وذكر بيان مديرية أمن البيضاء أن هذا الشخص هرب بعد أن تدخل مواطنون في الشارع، و لم يتعرف عليه أحد.

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وجرى تكليف أعضاء تحريات مركز شرطة البيضاء المدينة بتكثيف التحري والبحث، ليلقي رجال الشرطة القبض على الفاعل ويدعي (خ ز)، وبعد التحقيق اعترف بما نُسب إليه وسوف يتم إحالة المحضر إلي النيابة العامة.