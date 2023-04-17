ضبط شخص يدير تشكيل عصابي متهم بسرقة شاليهات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، أن قسم البحث الجنائي تمكن من إلقاء القبض على شخص يدير تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص متهمون بسرقة أكثر من شاليه بمصيف الجوهرة في المدينة، مشيرة إلى أن قيمة المسروقات تقدر بحوالي 100 ألف دينار.

بدأت الواقعة عقب تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة آلية نوع «هيونداي اتش ون» قامو بالسطو على أحد الشاليهات بمصيف الجوهرة وسرقة كامل محتوياته، وفق ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

التحري عن واقعة سرقة الشالية

بناء على ذلك، أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة على الفور تعليماته بإنتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وجمع المعلومات والتواصل مع مالك الشاليه الذي تعرض للسرقة.

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وقالت مديرية أمن بنغازي إن مالك الشاليه «أفاد أن المسروقات تقدر بمبلغ قدره 50 ألف دينار»، مضيفة أن أعضاء التحريات التقوا أيضًا مع مواطن آخر أفاد بسرقة محتويات الشاليه الخاص به وتقدر محتوياته بمبلغ 20 ألف دينار.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه عمليات البحث والتحري قادت إلى «الاشتباه بأحد أفراد البوابة الرئيسية للمصيف كونه طلب من أعضاء البوابة المكلفين السماح للمركبة سالفة الذكر بالدخول إلى المصيف».