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ضبط شخص يدير تشكيل عصابي متهم بسرقة شاليهات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 06:18 مساء
ضبط شخص يدير تشكيل عصابي متهم بسرقة شاليهات في بنغازي
الشخص المقبوض عليه لإدارته تشكيل عصابي متهم بسرقة شاليهات بمصيف الجوهرة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، أن قسم البحث الجنائي تمكن من إلقاء القبض على شخص يدير تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص متهمون بسرقة أكثر من شاليه بمصيف الجوهرة في المدينة، مشيرة إلى أن قيمة المسروقات تقدر بحوالي 100 ألف دينار.

بدأت الواقعة عقب تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة آلية نوع «هيونداي اتش ون» قامو بالسطو على أحد الشاليهات بمصيف الجوهرة وسرقة كامل محتوياته، وفق ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

التحري عن واقعة سرقة الشالية
بناء على ذلك، أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة على الفور تعليماته بإنتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وجمع المعلومات والتواصل مع مالك الشاليه الذي تعرض للسرقة.

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وقالت مديرية أمن بنغازي إن مالك الشاليه «أفاد أن المسروقات تقدر بمبلغ قدره 50 ألف دينار»، مضيفة أن أعضاء التحريات التقوا أيضًا مع مواطن آخر أفاد بسرقة محتويات الشاليه الخاص به وتقدر محتوياته بمبلغ 20 ألف دينار.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه عمليات البحث والتحري قادت إلى «الاشتباه بأحد أفراد البوابة الرئيسية للمصيف كونه طلب من أعضاء البوابة المكلفين السماح للمركبة سالفة الذكر بالدخول إلى المصيف».

ضبط المتهم بتدبير سرقة الشاليه
وأكدت مديرية أمن بنغازي ضبط المعني والإنتقال به إلى القسم حيث تبين بالاستدلال معه أنه يُدعى «ن.م.أ» من مواليد 1991 وإعترف بسرقة أكثر من شاليه داخل مصيف الجوهرة وكان برفقته المدعو «ح.م.ب» وهو موقوف بالسجن على ذمة واقعة أخرى والمدعو «ع.م.ا» جاري البحث عنه، لافتة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بالسجن.

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