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تعليمات عاجلة من الدبيبة لتسهيل إجراءات موردي المواشي واللحوم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 04:57 مساء
تعليمات عاجلة من الدبيبة لتسهيل إجراءات موردي المواشي واللحوم
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقاء مع عدد من موردي المواشي اليوم الإثنين, 17 أبريل 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، تعليمات للمركز الوطني للصحة الحيوانية بضرورة تسهيل الإجراءات لموردي المواشي واللحوم، من خلال فتح ساحات جديدة بعد توفر الاشتراطات الصحية، والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي للمساهمة في تسهيل الإجراءات خلال المدة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة ظهر اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء عدداً من موردي المواشي واللحوم في عديد المناطق الليبية، لمناقشة الإجراءات المتخذة لتوريد المواشي استعداداً لعيد الأضحى المبارك وذلك لتسهيلها، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

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فتح ساحات بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية
واقتصرت الملاحظات على فتح عدد من الساحات بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية، وتسهيل عدد من الإجراءات المصرفية لفتح الاعتمادات المستندية للمربين، مشيرين لعدد من الإجراءات المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتي ساهمت في استقرار عمل الموردين، حسب البيان.

وأعرب الموردون عن امتنانهم على اهتمام رئيس الوزراء بتوفير الأضاحي والاستماع للصعوبات التى تواجههم لتوريد الكميات المناسبة، لمساعدة المواطنين خلال عيد الأضحى.

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