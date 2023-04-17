المنقوش تعلق على أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

علقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش على أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن استمرّت ثلاثة أيام وشملت نحو 900 أسير من الحوثيين والمملكة العربية السعودية.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تصلنا صور مبهجة من المملكة السعودية والجمهورية اليمنية لعودة أسرى ومحتجزين من أبناء البلدين الشقيقين لذويهم»، وأضافت «نثق اليوم أن هذا التوجه العربي العام نحو السلام والتعاون يخدم مصالح كل شعوبنا. والتقدير لرعاة جهود السلام المتواصلة كما نشيد بشجاعة القادة في البلدين».

تبادل أسرى ببين الحوثيين والسعودية

وفي وقت سابق الإثنين، نقلت وكالة فرانس برس عن مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان القول إن طائرتين نقلت كلّ منهما 48 أسيرًا من أبها في جنوب السعودية إلى صنعاء، العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما نقلت طائرة ثالثة ثمانية سجناء من أبها إلى عدن، المقرّ الموقت للحكومة المُعترف بها دوليًا.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العسكري بقيادة السعودية العميد الركن تركي المالكي، من جهته «استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بإطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين لدى التحالف». وبذلك، يرتفع إلى 973 عدد المفرج عنهم منذ الجمعة. وبدأ النزاع في اليمن في العام 2014 وسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق عدة في البلاد بينها صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.