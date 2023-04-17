زينينغا يبحث مع البناني دور الأحزاب في خلق بيئة مواتية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رايزدون زينينغا مع رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني دور الأحزاب السياسية في خلق بيئة مواتية للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأحد في إطار المشاورات بشأن مبادرة الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي بشأن الانتخابات، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الإثنين.



- وفد من الطوارق يعرض على البعثة الأممية شواغلهم بشأن العملية السياسية

- بوشاح يؤكد للبعثة الأممية ضرورة تركيز الجهود على العملية الانتخابية

واستعرض البناني وجهة نظر حزبه حول التحديات في المسار الانتخابي التي تحتاج إلى معالجة، وقدم اقتراحات لتحقيق إطار قابل للتطبيق للانتخابات.