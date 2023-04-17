السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 4.91 دينار مقابل 4.90 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين استقر متوسط سعر الدولار عند 4.75 دينار، وسعر اليورو عند 5.23 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.