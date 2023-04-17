حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 17 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاستقرار على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 18 و39 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء غائمة جزئيا وتكون صافية على غدامس والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد على غدامس والحمادة.