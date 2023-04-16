السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي شوارع نابولي وتقديم الخدمات له

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت السفارة الليبية في إيطاليا تشكيلها لجنة للتوجه إلى مدينة نابولي لمعرفة ملابسات مقطع فيديو انتشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مواطنًا ليبيًا يفترش شوارع المدينة، ويعاني من اضطراب سلوكي.

لجنة لبحث إمكانية إعادة الشاب إلى ليبيا

وقالت السفارة في بيان اليوم الأحد إنها تلقت عددًا من رسائل المواطنين الليبيين بخصوص هذا المقطع، مضيفة: «على الفور قام السفير مهند يونس بتشكيل لجنة للاطلاع على وضع هذا المواطن ومعرفة ملابسات وجوده في شوارع المدينة وتقديم الخدمات اللازمة له ومساعدته في العودة إلى ليبيا إذا تطلب الأمر ذلك».

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وظهر الشاب وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم ويقف أمام نيران مشتعلة للتدفئة، فيما ظهر في المقطع شاب جزائري يدعو للتعرف على الشاب الليبي وإنقاذه.



(الفيديو المتداول على مواقع التواصل، والذي لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحته)