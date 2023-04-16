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«خارجية النواب» تطالب الأجانب المقيمين باحترام ثوابت المجتمع الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 08:39 مساء
«خارجية النواب» تطالب الأجانب المقيمين باحترام ثوابت المجتمع الليبي
جلسة مجلس النواب في بنغازي، 6 فبراير 2023. (أرشيفية: مجلس النواب)
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طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الأجانب المقيمين على الأراضي الليبية «بضرورة احترام ثوابت المجتمع الليبية»، داعية إلى تشديد القوانين ذات العلاقة بالدعوة للأديان الأخرى في ليبيا.

وأشادت لجنة الخارجية في بيان نُشِر عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، اليوم الأحد، بالمجهودات التي يبذلها عناصر الأجهزة الأمنية «في محاربة الظواهر السلبية المختلفة وذلك بالإشارة إلى حادث القبض على شبكة من الأجانب والليبيين تقوم بنشاط تبشيري بشكل سري في ليبيا».

تشديد القوانين ذات العلاقة بالدعوة للأديان الأخرى
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب «أن الدعوة لديانة أخرى يرفضها العرف الاجتماعي في ليبيا»، داعية بهذه المناسبة «إلى تشديد القوانين ذات العلاقة».

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وفي 13 أبريل، أعلن جهاز الأمن الداخلي إيقاف مساعد مدير مركز «جيت وي» لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، أميركي الجنسية، وإحالته إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، قائلًا إنه «مبشر» عمل مع زوجته ضمن منظمة تسمى «جمعيات الله» لنشر المسيحية في المجتمع الليبي.

تعليق لجنة الشؤون الخارجية على توقيف مواطن أميركي بتهمة نشر «المسيحية»
وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تعليقها على بيان جهاز الأمن الداخلي «إن المتهم الرئيسي وهو مواطن أميركي تجاوز اختصاصه وقام باستغلال وظيفته كمعلم باستدراج صغار السن لنشر معتقداته ودون علم ذويهم»، مشيرة إلى أن هذه «أمور خارجة عن نطاق تعاقده ووجوده في ليبيا، كما أنها أفعال مرفوضة ويجب منع تكرارها».

وإلى جانب المواطن الأميركي، أوقف جهاز الأمن الداخلي عددًا من المواطنين قال إنهم يعملون ضمن شبكة لـ«لترويج الردة» عن الدين الإسلامي، فيما أعلنت وزارة الداخلية قبل أيام أن النيابة العامة أمرت بحبس أحد الأشخاص بتهمة الخروج عن الدين الإسلامي والترويج للإلحاد.

لجنة الشؤون الخارجية تطالب بعرض المتهمين على القضاء
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب «بعرض المتهمين في أقرب وقت على الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات معهم». مضيفة «أن من واجب البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج تنبيه جميع الوافدين إلى ليبيا لأغراض مختلفة بأن الدعوى لأديان أخرى غير مسموح بها».

وجددت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في ختام بيانها الشكر لعناصر جهاز الأمن الداخلي «لقيامهم بعملهم بشكل مهني وقانوني وبحرصهم على حماية المجتمع الليبي من التهديدات المختلفة التي تواجهه».

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