ارتفاع سعر صرف الدولار واستقرار اليورو في السوق الموازية (الأحد 16 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 5.125 من 5.115 دينار المسجلة أمس السبت.

واستقر سعر صرف اليورو عند 5.55 دينار، والجنيه الاسترليني عند 6.25 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

- استقرار الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية

الذهب يستقر عند 250 دينارًا لعيار 18

وثبت سعر صرف الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، وهي الأسعار ذاتها المسجلة أمس السبت.

كما استقر سعر كسر الذهب عيار 18 عند 250 دينارًا.