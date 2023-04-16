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الدبيبة يصدر 4 توجيهات إلى وزارتي المالية والتعليم العالي بشأن ملف المعيدين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 05:32 مساء
الدبيبة يصدر 4 توجيهات إلى وزارتي المالية والتعليم العالي بشأن ملف المعيدين
اجتماع الدبيبة مع وزراء المالية والتعليم العالي والتعليم الفني والتقني، الأحد 16 أبريل 2023. (حكومتنا)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، 4 توجيهات إلى وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن ملف المعيدين، وذلك في ختام اجتماع عقده مع الوزارتين بمقر وازرة المالية ضمن جولاته التفقدية.

وعقد الدبيبة اجتماعًا موسعًا، ظهر اليوم الأحد، بمقر وزارة المالية بحضور وزراء المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني، ومديري الإدارات بوزارتي المالية والتعليم العالي.

ملف المعيدين بالجامعات والمعاهد
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة ملف المعيدين بالجامعات والمعاهد العليا، والصعوبات والمشاكل التي تواجه المعيدين وآليات تنظيمهم وتسوية أوضاعهم، إلى جانب متابعة الإنفاق الحكومي للعام 2023.

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وأوضحت أن وزارة المالية قدمت في بداية الاجتماع عرضًا مرئيًا يوضح الأعمال التي أنجزتها في ملف التعليم العالي والبحث العلمي. كما قدمت وزارة التعليم العالي، إحصائية المعيدين بالجامعات الليبية، وأوضاعهم الفنية والمالية.

توجيهات الدبيبة الـ4 بشأن ملف المعينين بالجامعات والمعاهد
وأضافت منصة «حكومتنا» أن الدبيبة «أصدر تعليماته لوزارتي المالية والتعليم العالي، بضرورة تنظيم ملف المعيدين، وفق اللائحة المعتمدة، والعمل على معالجة عدد من المواد فيها، وتنظيم المعاملة المالية لهم، والإفراج عن مرتباتهم المتعثرة بعد تأكد وزارة التعليم العالي من انطباق الشروط عليهم».

اجتماع الدبيبة مع وزراء المالية والتعليم العالي والتعليم الفني والتقني، الأحد 16 أبريل 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع وزراء المالية والتعليم العالي والتعليم الفني والتقني، الأحد 16 أبريل 2023. (حكومتنا)
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