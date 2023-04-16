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اجتماع حكومي يبحث مواجهة الحملات التي تحاول المس بالعقيدة الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 04:50 مساء
اجتماع حكومي يبحث مواجهة الحملات التي تحاول المس بالعقيدة الإسلامية
اجتماع برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، 16 أبريل 2023. (حكومتنا)
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ناقش وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وليد اللافي، التعاون بين الهيئة العامة للأوقاف ووسائل الإعلام الحكومية من أجل مواجهة الأخطار والحملات التي تحاول المس بالعقيدة الإسلامية.

برامج توعوية لنشر القيم في المجتمع الليبي
وترأس اللافي اجتماعًا ضم كلًا من منسق الهيئة نورالدين محمد صوان، ومدير إدارة الشؤون الثقافية والدعوية عبدالسلام عمار، ومدير إدارة المساجد يحيى بن حليم، ومدير إدارة الدراسات والتميز أحمد الجليدي، وفق منصة «حكومتنا». وجرى التأكيد على أهمية البرامج التوعوية الهادفة لنشر الوعي والقيم في المجتمع.

- «الأمن الداخلي» يعلن إيقاف أميركي بتهمة «التبشير» بالمسيحية وإحالته إلى النائب العام

يأتي ذلك بعد أيام من إيقاف مساعد مدير مركز «جيت وي» لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، أميركي الجنسية، وإحالته إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، وقال جهاز الأمن الداخلي إنه «مبشر» عمل مع زوجته ضمن منظمة تسمى «جمعيات الله» لنشر المسيحية في المجتمع الليبي. يشار إلى أن الجهاز سبق أن نشر تسجيلًا ظهر فيه رجل آخر قال فيه إنه «أميركي من مواليد العام 1972، ويعيش في ليبيا منذ 12 عامًا».

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