منظمة إيطالية تطلق مشروعا لتعزيز الزراعة بفزان يستهدف «دمج السكان المحليين والمهاجرين»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة «آرا باتشي» الإيطالية، عن إطلاق مشروع لتعزيز قطاع الزراعة والعمالة الزراعية في فزان، جنوب ليبيا، تحت مسمى «EFEF Plus»، وذلك بتمويل من «MACY's DIGIT» وبالتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي في باري «CIHEAM BARI».

وأوضحت المنظمة الإيطالية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المشروع الذي أطلقته في 14 أبريل الجاري في مدينة باري الإيطالية جرى ضمن المنتدى الذي أقامته «مبادرات (آرا باتشي للسلام) ضمن مشروع يتعلق بإنشاء مركز الصحراء للسلام - ليبيا». بهدف ما وصفته بــ«المساهمة في التماسك الاجتماعي واندماج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين في المنطقة».

منظمة «آرا باتشي» أن المركز يهدف كذلك إلى المساهمة في التماسك الاجتماعي واندماج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين في المنطقة من خلال فتح مكاتب ومناطق مخصصة لتوفير «خدمات تعليمية، وتدريب مهني، ومشاريع مدرة للدخل، والممارسات الزراعية المبتكرة، والمبادرات الاجتماعية والثقافية والرياضية».

أهداف مركز الصحراء للسلام في فزان

وقالت المنظمة الإيطالية إن المركز «هو مركز متعدد الأغراض يهدف إلى العمل كمركز للسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات في جنوب ليبيا». ونوهت إلى أن المبنى الذي سيستضيف فعاليات «مركز الصحراء للسلام» سيكون في مدينة سبها، وسيبدأ قريبًا تجديده.

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وتقول المنظمة على موقعها بالإنترنت إنها تأسست في العام 2015 بدعم من الحكومة الإيطالية، وأنها «تعمل على تعزيز الفرص للسلطات الإيطالية والليبية والنيجيرية والتشادية والمالية والسودانية وجنوب السودان والأوروبية وغير الأوروبية للتفاعل مباشرة مع أصحاب المصلحة المحليين» عبر مبادرات «تعكس احتياجات وتطلعات مجتمعات الصحراء والساحل، من منظور مشترك للسلام والأمن والتنمية».

وحول نشاطها في ليبيا، تشير منظمة «آرا باتشي» إلى أنها تعمل «منذ العام 2016 لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة فزان، من خلال تعزيز وتنفيذ المبادرات والمشاريع بالتعاون مع السلطات والكيانات المحلية»، من بينها «مشاريع تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي في فزان». إضافة إلى مبادرات في مجال التعليم، «ومن بين هؤلاء، مبادرة دعم المدارس الفرنكوفونية والمتحدثة باللغة الإنجليزية في سبها والتي ترحب بأكثر من 800 فتى وفتاة من عائلات مهاجرة من البلدان المجاورة»، وفق المنشور على موقعها.