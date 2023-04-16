الدبيبة يطلب من الوزراء عقد اجتماعات شهرية في وزاراتهم

القاهرة - بوابة الوسط

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة من الوزراء عقد اجتماعات دورية تضم للوكلاء ومدراء المراكز والمصالح والإدارات الرئيسية التابعة لكل وزير بشكل شهري.

الدبيبة يطلب محضر الاجتماعات أيضا

وحسب نص المنشور الصادر عن الدبيبة، واطلعت عليه «بوابة الوسط» فقد طلب أيضا موافاته بصورة من محاضر الاجتماعات والتوصيات التي تنتج عن هذه الاجتماعات، بما يكفل توحيد الرؤى والجهود المبذولة من أجل القيام بالمهام المسندة إلى الوزراء.

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ونبه رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أنه «لاحظ من خلال متابعة العمل بالوزارات عدم قيام الوزراء بعقد اجتماعات دورية مع الإدارات والمراكز التابعة لهم مما يؤثر على جودة العمل».