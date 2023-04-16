وفاة الدبلوماسي والوزير السابق علي عمّيش

القاهرة - بوابة الوسط

توفي، مساء أمس السبت، السفير والوزير السابق علي محمّد محمّد عمّيش، عن عمر يناهز السابعة والثمانين عاما.

ولد عمّيش في 1 مايو 1935م في بنغازي، وتدرج في الصفوف الدراسية الأولى في بنغازي، واستكمل تعليمه الجامعي في القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة في العام 1954.

بعد وصول معمر القذافي إلى السلطة في 1 سبتمبر 1969، جري تعيين علي عميش وزيرا للاقتصاد، ثم جرى تعيينه سفيرا لليبَيا لدى سويسرا ويوغوسلافيا وأثيوبيا، وفي الثمانينيات عمل مديرا لإدارة قسم الاقتصاد بجامعة الدول العربية، وتقاعد من عمله الوزاري والدبلوماسي في العام 1996، وتفرغ لعمله الخاص لبعض السنوات.

شلقم يرثي علي عمّيش

ورثا الدبلوماسي الليبي السابق عبدالرحمن شلقم، اليوم الأحد، علي عميش، ووصفه قائلا «كان رجلا ذا ثقافة موسوعية، لا تراه إلا وهو يقرأ كتابا أو صحيفة، وتوطدت علاقتنا بعد ذلك لسنوات طويلة»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، وتابع «قامة سياسية ومثقف وطني كبير، يغادر اليوم بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة الوطن».

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من جهته قال الإعلامي محمود شمام «فقدت ليبيا برحيله (علي عميش) قامة شامخة ومنارة وطنية واقتصادية كبيرة، رجل نزيه وأحد عمالقة جيل الاستقلال. وهو والد أرملة الراحل الكبير محمود جبريل»، وأضاف «العزاء الحار لأسرته وذويه ومحبيه وتلاميذه، رحمه الله رحمة واسعة وأحسن إليه».