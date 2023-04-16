بالصور.. وصول شحنة كهربائية إلى محطة الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وصول شحنة كهربائية إلى محطة كهرباء الخمس عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الشحنة «محملة بمعدات خاصة بمداخل البحر بعد أن جرى فحصها ومعاينتها بمخازن الشركة».

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صيانة محطة كهرباء الجبل الغربي «الرويس»

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس السبت، تواصل أعمال الصيانة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي «الرويس». وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الصيانة يجريها مختصون من شركة «سيمنز» الألمانية.

لحظة وصول شحنة كهربائية إلى محطة كهرباء الخمس، 16 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

لحظة وصول شحنة كهربائية إلى محطة كهرباء الخمس، 16 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)