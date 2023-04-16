استقرار الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.75 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.22 دينار، الخميس، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 4.90 دينار مقابل 4.94 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.