«الأرصاد» تحذر من رياح على الساحل من الخمس إلى سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجويةـ اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة اليوم على الساحل من الخمس إلى سرت تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح بحرية إلى شرش تتراوح سرعتها مـا بين 5 و30 عقدة، وتصل اليوم بين 25 و30 عقدة. على الساحل من الخمس إلى سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 17 مترا.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول غدا إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 17 مترا.
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