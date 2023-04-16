مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت مندوبة من وزارة العمل والتأهيل المهني بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع مسؤولي شركة «فاوس» للخدمات النفطية قدرة الشركة على استيعاب عدد من الباحثين عن العمل المسجلين بالمنصة الإلكترونية لمركز خدمة المواطن.

وانعقد الاجتماع بمقر شركة «فاوس» بحضور مندوبة وزارة العمل والتأهيل المهني لدى مركز خدمة المواطن، فاطمة العباسي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بشركة «فاوس»، عادل الكانوني، وفق بيان صادر، السبت، عن الوزارة.

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وناقش الاجتماع «قدرة الشركة على استيعاب عدد من الباحثين عن العمل، ومدى موائمة وظائفها الشاغرة لمؤهلات المسجلين بالمنصة الإلكترونية.