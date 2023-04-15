فتح باب التقديم لمدرسة الأمن القومي للقيادات الشابة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، فتح باب التقديم للراغبين في المشاركة في مدرسة الأمن القومي للقيادات الشابة؛ وذلك في إطار جهود تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الشباب وصقل مهاراتهم.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه المدرسة تأتي ضمن مستهدفات الخطة الوطنية للمدارس الصيفية والجبلية والصحراوية والبرنامج الوطني للشباب «روافع»، ومبادرة التعلم الديمقراطي خلال العام 2023.

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وتركز برامج المدرسة التي تقام لأول مرة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة، على تعزيز قيمة الانتماء الوطني في نفوس الشباب، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي.

ويمكن للراغبين في المشاركة من المؤسسات الشبابية ومنتسبي المدارس الصيفية، والبرنامج الوطني «روافع»، ومبادرة التعلم الديمقراطي التسجيل من هنا.