  • Alwasat News
Atwasat

فتح باب التقديم لمدرسة الأمن القومي للقيادات الشابة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 11:19 مساء
فتح باب التقديم لمدرسة الأمن القومي للقيادات الشابة
من إعلان فتح باب التقديم لمدرسة الأمن القومي للقيادات الشابة، 15 أبريل 2023. (وزارة الشباب)
alwasat radio

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، فتح باب التقديم للراغبين في المشاركة في مدرسة الأمن القومي للقيادات الشابة؛ وذلك في إطار جهود تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الشباب وصقل مهاراتهم.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه المدرسة تأتي ضمن مستهدفات الخطة الوطنية للمدارس الصيفية والجبلية والصحراوية والبرنامج الوطني للشباب «روافع»، ومبادرة التعلم الديمقراطي خلال العام 2023.

- حملة شبابية لإفطار الصائمين في تراغن
- مبادرة شبابية لتوزيع سلال رمضانية في السائح

وتركز برامج المدرسة التي تقام لأول مرة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة، على تعزيز قيمة الانتماء الوطني في نفوس الشباب، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي.

ويمكن للراغبين في المشاركة من المؤسسات الشبابية ومنتسبي المدارس الصيفية، والبرنامج الوطني «روافع»، ومبادرة التعلم الديمقراطي التسجيل من هنا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي

أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»

مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة

أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن ...
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟

بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية

حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن ...
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري

أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»

تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»
كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر

كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر
تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون

تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون
فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تنفذها «سيمنز».. صيانة جسيمة للوحدة الأولى بمحطة الرويس
تنفذها «سيمنز».. صيانة جسيمة للوحدة الأولى بمحطة الرويس
المرصد الأورومتوسطي: اعتقال ماهر الغرياني ترهيب هدفه قمع أي أصوات معارضة
المرصد الأورومتوسطي: اعتقال ماهر الغرياني ترهيب هدفه قمع أي أصوات...
ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة 25 ألف دينار في بنغازي
ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة 25 ألف دينار في بنغازي
ضبط مطلوب في جريمتي قتل ورماية على الشرطة بالزنتان
ضبط مطلوب في جريمتي قتل ورماية على الشرطة بالزنتان
علي العابد يبحث اعتماد الملاكات الوظيفية للمراكز الصحية
علي العابد يبحث اعتماد الملاكات الوظيفية للمراكز الصحية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس...
المزيد
مسابقة لحفظ القرآن الكريم في سرت
مسابقة لحفظ القرآن الكريم في سرت...
فتح باب التقديم لمدرسة الأمن القومي للقيادات الشابة
فتح باب التقديم لمدرسة الأمن القومي للقيادات الشابة...
«الداخلية»: ضبط مطلوب في قضية ترويج أقراص مخدرة
«الداخلية»: ضبط مطلوب في قضية ترويج أقراص مخدرة...
علي العابد يبحث اعتماد الملاكات الوظيفية للمراكز الصحية
علي العابد يبحث اعتماد الملاكات الوظيفية للمراكز الصحية...
ضبط مطلوب في جريمتي قتل ورماية على الشرطة بالزنتان
ضبط مطلوب في جريمتي قتل ورماية على الشرطة بالزنتان...
المزيد