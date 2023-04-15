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ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة 25 ألف دينار في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 10:10 مساء
ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة 25 ألف دينار في بنغازي
أفراد التشكيل العصابي المتهم بالسرقة في بنغازي، 15 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على تشكيل عصابي متهم بسرقة 25 ألف دينار من منزل مواطن بمنطقة القوارشة.

وورد بلاغ إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية من مواطن يفيد بسرقة حقيبة بها 25 ألف دينار من منزله بمنطقة القوارشة، وفق بيان صادر عن المديرية.

وبعد التحريات، ومراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الواقعة، جرى التوصل إلى الفاعلين الذين كانوا يستقلون سيارة نوع «هيونداي أفانتي» سوداء اللون، وتمكنت قوات الأمن من القبض على أحد أفراد التشكيل.

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وخلال التحقيقات، تبين أن المتهم يدعى «أ.س.م» تشادي الجنسية من مواليد 1997، واعترف بسرقة الحقيبة من المنزل، كما دل على باقي أفراد التشكيل، وهم سبعة أشخاص جرى ضبط خمسة منهم، وجاري البحث عن الاثنين الآخرين.

واعترف أفراد التشكيل العصابي بتقاسم المبلغ المسروق فيما بينهم، وجرى استرداد جزء من المبلغ المسروق بحوزتهم.

وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، فيما لا يزال البحث مُستمرًا عن الهاربين الاثنين.

سيارة كان يستقلها أفراد التشكيل، 15 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)
سيارة كان يستقلها أفراد التشكيل، 15 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات مع أفراد التشكيل، 15 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات مع أفراد التشكيل، 15 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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