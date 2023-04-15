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المرصد الأورومتوسطي: اعتقال ماهر الغرياني ترهيب هدفه قمع أي أصوات معارضة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 09:32 مساء
المرصد الأورومتوسطي: اعتقال ماهر الغرياني ترهيب هدفه قمع أي أصوات معارضة
مدير المكتب الإعلامي‏ لبلدية بنغازي ماهر الغرياني.(أرشيفية: الإنترنت)
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أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رفضه اعتقال قوة أمنية في بنغازي، مدير المكتب الإعلامي‏ لبلدية بنغازي ماهر الغرياني، معبرًا عن قلقه البالغ إزاء عملية الاعتقال التي جرت نتيجة انتقادات وجّهها الغرياني لعملية إزالة مبانٍ في المدينة.

وطالب المرصد بالكشف عن مكان احتجاز الغرياني والإفراج عنه فورًا، مضيفًا في بيان أمس الجمعة أنه « تابع اعتقال قوة من كتيبة طارق بن زياد، التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك يوم الجمعة 7 أبريل الجاري، بعد يوم واحد من الإفراج عنه من جهاز الأمن الداخلي في بنغازي الذي احتجزه لساعات.

إخفاء قسري للغرياني مع عدم معرفة عائلته مكان احتجازه 
ووفق البيان، فإنه منذ لحظة الاعتقال انقطع الاتصال بالغرياني، فيما لا تعرف عائلته مكان احتجازه، وهو ما يرقى إلى عملية إخفاء قسري.

وأشار المرصد إلى أن آخر نشاط للغرياني كان في 7 أبريل حينما شارك تعليقًا بعد الإفراج عنه من جهاز الأمن الداخلي، شكر فيه من سأل عنه، وفُهم من تعليقه أن احتجازه جاء على خلفية تعليقاته على عمليات الهدم في المنطقة.

ومن بين آخر المنشورات التي شاركها الغرياني على حسابه بموقع «فيسبوك»، انتقادات تتعلق بحملة إزالة المباني والمنازل والإخلاء القسري من وسط بنغازي.

ويرى المرصد أن تلك التعليقات «التزمت بمعايير الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، دون إساءة أو قذف يجرمها القانون، وبالتالي لم يكن فيها ما يستوجب الاعتقال والمساءلة».

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ترهيب هدفه تكميم الأفواه
وأكد المرصد رفضه «استمرار استهداف وملاحقة نشطاء المجتمع المدني والاعتقالات دون مسوّغ قانوني»، محذراً من أن يكون الاعتقال وما تلاه من إخفاء قسري «جزء من عملية ترهيب تهدف لتكميم الأفواه وقمع أي أصوات معارضة».

وأشار إلى تعرض حرية التعبير عن الرأي في ليبيا لانتهاكات ضمن حقوق أخرى تتعرض لانتهاكات جسيمة مع استمرار الانقسام السياسي في البلاد، وغياب سيادة القانون، وتنوع القوى الأمنية والمجموعات المسلحة التي تتوفر لها سلطات كبيرة دون أي مساءلة.

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