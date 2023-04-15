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افتتاح الطريق الرابط بين منطقتي صلاح الدين ومستشفى الخضراء في أبو سليم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 07:17 مساء
افتتاح الطريق الرابط بين منطقتي صلاح الدين ومستشفى الخضراء في أبو سليم
الطريق الرابط بين طريقي صلاح الدين ومستشفى الخضراء بعد افتتاحه. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان افتتاح الطريق الرابط بين طريقي صلاح الدين ومستشفى الخضراء، بمشروع الأحياء السكنية في منطقة حي دمشق ببلدية أبو سليم بالعاصمة طرابلس.

وقال الجهاز في بيان اليوم السبت إن المشروع تنفذه شركة مرج دابق للمقاولات العامة بإشراف مكتب طرابلس.

أسعار استرشادية للمشروعات
وأشار الجهاز في بيان أمس الجمعة إلى عقد الاجتماع الثاني للجنة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية، وهي المُشكَّلة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2023 لمراجعة الأسعار الاسترشادية للمشروعات.

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ولفت إلى أن الاجتماع الذي حضره مندوبون عن الأجهزة التنفيذية ناقش طرح آلية لجمع البيانات وإدراجها في لائحة البنود المستحدثة لبعض القطاعات الخدمية، على أن تلون مرفقة بجداول تحليل الأسعار، وفق أسعار السوق المحلي والأسواق العالمية.

الطريق الرابط بين طريقي صلاح الدين ومستشفى الخضراء بعد افتتاحه. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
الطريق الرابط بين طريقي صلاح الدين ومستشفى الخضراء بعد افتتاحه. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
الطريق الرابط بين طريقي صلاح الدين ومستشفى الخضراء بعد افتتاحه. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
الطريق الرابط بين طريقي صلاح الدين ومستشفى الخضراء بعد افتتاحه. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
الطريق الرابط بين طريقي صلاح الدين ومستشفى الخضراء بعد افتتاحه. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
الطريق الرابط بين طريقي صلاح الدين ومستشفى الخضراء بعد افتتاحه. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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