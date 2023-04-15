حكومة الدبيبة: الأمم المتحدة تستعد لإرسال فريق يقيم احتياجات ليبيا من أجل إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني مع فريق إدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة لبحث استعداد المنظمة الدولية لإرسال فريق تقييم احتياجات ليبيا خلال الفترة المقبلة، حسبما حسبما ذكر بيان لحكومة الوحدة الوطينة الموقتة اليوم السبت.

حضر الاجتماع الذي عقد في نيويورك، مسؤولون من إدارة الشؤون السياسية وحفظ السلام، وتناول الأمور الفنية واللوجستية وسبل تأمين الانتخابات بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات والمؤسسات الليبية المعنية.

نقاش حول تجارب الانتخابات بالدول المشابهة للحالة الليبية

كما جرى استعراض تجارب مماثلة في عدة دول أخرى يمكن الاستفادة منها لإنجاح العملية الانتخابية في ليبيا والمزمع إجراؤها نهاية العام المقبل وقال البيان إن الاجتماع جاء استجابة لطلب حكومة الدبيبة «إرسال فريق أممي لتقييم الاحتياجات ودعم مجلس الأمن لهذا الطلب مؤخراً».

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وتأمل البعثة الأممية عقد الانتخابات نهاية العام الجاري برغم عدم الاستقرار على القوانين الانتخابية حتى الآن، وهو ما دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى عرض إمكانية تقديم البعثة دعمًا للجنة البرلمانية «6+6» المشكلة للانتهاء من هذه القوانين، مع ضرورة وضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل، حسبما تنص مبادرة باتيلي التي أطلقها قبل أسابيع قليلة لإجراء الاقتراع البرلماني والرئاسي.

جانب من اجتماع السني مع فريق من الأمم المتحدة لبحث مسألة الانتخابات. (حكومة الدبيبة)

جانب من اجتماع السني مع فريق من الأمم المتحدة لبحث مسألة الانتخابات. (حكومة الدبيبة)