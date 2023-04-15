استقرار الدولار وانخفاض اليورو مقابل الدينار في السوق الموازية

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم السبت عند 5.11 دينار، وهو ذاته السعر المسجل في ختام تعاملات أول أمس الخميس.
وانخفض سعر صرف اليورو إلى 5.55 دينار من 5.59 دينار، بينما صعد سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.25 دينار مقابل 6.20 دينار. حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار
ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية عن 0.27 دينار، والدينار التونسي عن 1.65 دينار ليبي، وهي ذاتها أسعار نهاية الأسبوع الماضي. وارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 250 مقابل 247 دينار الخميس.
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