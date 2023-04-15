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المشري يناقش مع تشاوش أوغلو نتائج مباحثاته مع مصر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 02:53 مساء
المشري يناقش مع تشاوش أوغلو نتائج مباحثاته مع مصر
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، خلال مباحثات في مدينة إسطنبول، 15 أبريل 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في مدينة إسطنبول آخر التطورات السياسية المحلية والدولية، متطرقين إلى سبل إنجاح العملية الانتخابية الليبية والتوافق حول القوانين والتشريعات المنظمة لها.

كما تطرق وزير الخارجية التركي إلى لقائه مؤخرا وزير الخارجية المصري في أنقرة والتقارب التركي المصري حول الرؤية لحل الأزمة السياسية الليبية، وفق بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة.

وزير الخارجية التركي يتحدث عن نواة نحو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا
والأسبوع الماضي، كان الملف الليبي ضمن أجندة مباحثات وزير الخارجية التركي مع نظيره المصري سامح شكري، وقال في مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية، في ختام زيارة شكري، أن «تشكيل كتيبة عسكرية مشتركة في ليبيا سيكون خطوة مهمة، وبمثابة نواة نحو توحيد المؤسسة العسكرية»، مؤكدا أن «التعاون بين تركيا ومصر سيكون في مصلحة ليبيا».

- تشاوش أوغلو: من الآن فصاعدا سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا
- شكري: لدى مصر وتركيا رغبة مشتركة لتوحيد المؤسسات الليبية
- شكري: توافقنا على توقيتات لمسار عودة العلاقات والقمة الرئاسية المصرية - التركية

وشدد تشاوش أوغلو على أن «إجراء الانتخابات سيكون بالطبع أكثر أهمية لتوحيد ليبيا»، وأشار بعد الاجتماع الثالث من نوعه مع شكري وجها لوجه منذ أواخر فبراير، إلى أهمية دور تركيا ومصر والجزائر وقطر والإمارات العربية المتحدة وروسيا لحل أزمة ليبيا، واستدرك «أن التعاون بين تركيا ومصر سيكون في مصلحة ليبيا»، وفق ما نقلت عنه جريدة «حرييت» التركية.

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