  • Alwasat News
Atwasat

دراسة: تآكل سواحل الشرق الليبي يهدد بمحو العديد من المواقع الأثرية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 15 أبريل 2023, 12:01 مساء
دراسة: تآكل سواحل الشرق الليبي يهدد بمحو العديد من المواقع الأثرية
صورة حديثة بطائرة بدون طيار (2022) تُظهر الأضرار التي لحقت بالهياكل الأثرية في ميناء أبولونيا القديم (شرق ليبيا) بسبب تآكل السواحل.. (الإنترنت)
alwasat radio

حذرت دراسة علمية من تعرض المواقع الأثرية على طول الخط الساحلي الليبي لخطر التلف أو الضياع، بسبب زيادة تآكل السواحل.

وحسب دراسة نُشرت في 12 أبريل الجاري في المجلة العالمية للبحوث العلمية «بلوس ون» المفتوحة من قبل الباحثين كيران ويستلي وجوليا نيكولاس من جامعة أولستر بالمملكة المتحدة، فإن ساحل برقة في الشرق الليبي، الممتد من خليج سرت إلى الحدود المصرية- الليبية الحالية، ينطوي على تاريخ طويل من الوجود البشري يعود إلى العصر الحجري القديم، لكنه في الوقت الراهن مهدد بالضياع.

مواقع أثرية ليبية مهمة
ووفق الدراسة التي نقلتها منظمة «فيز» المتخصصة في علوم الأرض والفيزياء، فإن هذه المنطقة تحوي العديد من المواقع الأثرية المهمة والتي غالبا ما تكون غير مدروسة، وتتعرض لمعدلات عالية من التآكل، الأمر الذي يهدد بإلحاق الضرر أو حتى محو العديد من هذه المواقع المهمة.

وجرى التوصل إلى هذه النتائج بناء على السجلات التاريخية والحديثة لشاطئ ليبيا الشرقي باستخدام الصور الجوية والأقمار الصناعية والمراقبة الميدانية لتقييم أنماط تآكل السواحل بالقرب من المواقع الأثرية المهمة. ومما أظهرته المعطيات حدوث تآكل واسع للشواطئ ومعدلات متزايدة من التعرية في السنوات الأخيرة.

وتوقع الباحثون أن يكون سبب هذا التآكل مرتبطا بالأنشطة البشرية، على غرار استخراج الرمال، والتحولات السكانية من المناطق الريفية إلى الحضرية، ورجحت ازدياد الظاهرة في المستقبل مع زيادة الأنشطة البشرية وارتفاع مستويات سطح البحر بسبب تغير المناخ، مما يعرض هذه المواقع لخطر الضرر التدريجي وفقدان معلومات تاريخية قيّمة.

وتقترح الدراسة ضرورة وضع خطط للتخفيف من الوضع الحالي، وزيادة الوعي بالعوامل التي تؤدي إلى تفاقم تآكل السواحل، مشددة على الحاجة الماسة لدعم «زملائنا الليبيين في التخفيف من الأضرار التي لحقت بهذه المواقع التراثية المهددة بالاضمحلال والتي لا يمكن تعويضها».

تحذير سابق من البنك الدولي
وسبق أن أكدت دراسة للبنك الدولي صادرة أواخر يناير الماضي، مخاطر تآكل السواحل في ليبيا والذي يؤدي إلى تكاليف مباشرة كبيرة قدرتها بـ273 مليون دولار سنويا، كما شهدت السواحل الليبية تآكلًا صافيا بتراجع نحو 27 سنتيمترا سنويا.

وأثر الوضع السياسي غير المستقر والتوترات الأمنية منذ 2011 على الإرث الثقافي الليبي الذي تعرض إلى الإهمال والنهب والتلف، علما بأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» أدرجت خمسة مواقع أثرية ليبية على قوائمها العالمية وتضم آثار شحات ولبدة الكبرى وصبراتة وجبال أكاكوس في عمق الصحراء. 

- وفد حكومي في البرازيل لإثبات ملكية ليبيا لتمثال أثري مهرب 
- الشيباني يحاضر عن الآثار الليبية المنهوبة
- دراسة: مواقع تراث ساحلية في ليبيا مهددة بالاندثار

ويوم الأربعاء الماضي أكدت مراقبة آثار بنغازي أن موقع مدينة هيوسبيريدس (المدينة السفلية) يتعرض لأعمال جرف. وأشارت مراقبة آثار بنغازي عبر حسابها على «فيسبوك» إلى أن لموقع مدينة هيوسبيريدس أهمية كقيمة تاريخية وأثرية. كما تفجر جدل من قبل مختصين وغيورين على ما يعتبرونه إرثا حضاريا عبر موقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة بشأن إقدام الجهات المحلية على إزالة مباني «تاريخية» وسط مدينة بنغازي.

وردت مراقبة الآثار في مدينة بنغازي، أنها لم تتلقّ أي ردود من الجهات المعنية بعمليات إزالة المباني التاريخية في وسط المدينة رغم مراسلاتها إلى عميد البلدية وجهاز إعمار المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»

تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»
تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»

تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»
«كتب ليبية 2» (حـ9): كتاب «ذكريات حياتي»، وهبي البوري

«كتب ليبية 2» (حـ9): كتاب «ذكريات حياتي»، وهبي البوري
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 15): مقلب توصيل البيتز 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 15): مقلب توصيل البيتز 2
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): مطعم العم وردي (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): مطعم العم وردي (مصر)
«أطفال أبطال» (3)‎: الرفيقين

«أطفال أبطال» (3)‎: الرفيقين
غوارديولا يشيد بـ«دي زيربي»: أفضل فريق يبني الهجمة في العالم

غوارديولا يشيد بـ«دي زيربي»: أفضل فريق يبني الهجمة في العالم
خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات

خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات
«أكلات ماجدة 2» (حـ 14): بيتزا الخضروات ومحلبية اللوتس

«أكلات ماجدة 2» (حـ 14): بيتزا الخضروات ومحلبية اللوتس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 13): السرايا

«أرزاق تساق 2023» (حـ 13): السرايا
كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر

كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر
تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون

تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون
الاتحاد بـ«العلامة الكاملة» يواجه الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة

الاتحاد بـ«العلامة الكاملة» يواجه الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة
فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل
نفوق 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة بالولايات المتحدة (فيديو)

نفوق 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة بالولايات المتحدة (فيديو)
العماري: عندما يتورط الشاعر في التنظير لتجربته كمن يفسد قهوته بزيادة السكر

العماري: عندما يتورط الشاعر في التنظير لتجربته كمن يفسد قهوته بزيادة السكر
الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة

الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة
الناظوري: قادرون على تجاوز الخلافات.. وجاهزون لحماية الانتخابات

الناظوري: قادرون على تجاوز الخلافات.. وجاهزون لحماية الانتخابات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة صالح يؤكد على ضرورة تسييل المبالغ المطلوبة لحكومة باشاغا لتنفيذ برامجها
عقيلة صالح يؤكد على ضرورة تسييل المبالغ المطلوبة لحكومة باشاغا ...
ضبط سيارتين مطلوبتين في طرابلس
ضبط سيارتين مطلوبتين في طرابلس
بحضور نورلاند.. أبوجناح يبحث التعاون بين وزارة الصحة وشركات أميركية في تصنيع الإمدادت الطبية
بحضور نورلاند.. أبوجناح يبحث التعاون بين وزارة الصحة وشركات ...
ضبط متهم مطلوب على ذمة قضية ترويج أقراص مخدرة بناء على أمر النائب العام
ضبط متهم مطلوب على ذمة قضية ترويج أقراص مخدرة بناء على أمر النائب...
حالة الطقس في ليبيا (السبت 15 أبريل 2023)
حالة الطقس في ليبيا (السبت 15 أبريل 2023)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس...
المزيد
دراسة: تآكل سواحل الشرق الليبي يهدد بمحو العديد من المواقع الأثرية
دراسة: تآكل سواحل الشرق الليبي يهدد بمحو العديد من المواقع ......
18 وفاة و80 مصابا في حوادث المرور ببنغازي مارس الماضي
18 وفاة و80 مصابا في حوادث المرور ببنغازي مارس الماضي...
«الأرصاد» تحذر من رياح على ساحل طرابلس إلى بنغازي
«الأرصاد» تحذر من رياح على ساحل طرابلس إلى بنغازي...
حالة الطقس في ليبيا (السبت 15 أبريل 2023)
حالة الطقس في ليبيا (السبت 15 أبريل 2023)...
ضبط متهم مطلوب على ذمة قضية ترويج أقراص مخدرة بناء على أمر النائب العام
ضبط متهم مطلوب على ذمة قضية ترويج أقراص مخدرة بناء على أمر ......
المزيد