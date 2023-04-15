«الأرصاد» تحذر من رياح على ساحل طرابلس إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت من هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية نشطة غدا على الساحل من طرابلس إلى مصراتة، وشمالية غربية نشطة اليوم على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة يوم الغد.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة غدا على الساحل من طرابلس الى مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.