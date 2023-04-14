«الرقابة على الأغذية» يسحب عينات من محال الألبان في غريان بعد تسمم 5 أطفال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الجمعة، سحب عينات من كل محال بيع الألبان ومشتقاته بمدينة غريان بعد تعرض خمسة أطفال لتسمم غذائي تسبب لهم بنزلة معوية.

وورد بلاغ إلى مركز الرقابة من جهاز الحرس البلدي في غريان، يفيد بخصوص حالات التسمم، حيث أجرى مفتشو مكتب الجبل الغربي زيارة الحالات والاطمئنان على صحتهم والاطلاع على أسباب التسمم، وفق بيان صادر عن المركز.

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وقال المركز في بيانه، إن التسمم قد يكون ناتجا عن شرب لبن مصنع محليا في محال بيع الألبان ومشتقاته أو مواد غذائية أخرى، لافتا إلى أن مفتشيه قاموا رفقة جهاز الحرس البلدي بسحب عينة من كل محال بيع الألبان ومشتقاته الواقعة داخل مدينة غريان وإحالتها إلى المختبرات التابعة له.

وأشار البيان إلى مراسلة الإدارة العامة للمركز بهذا الخصوص، والإبلاغ عن أماكن أخرى لبيع الألبان تقع خارج نطاق مكتب الجبل الغربي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



مفتشو الرقابة على الأغذية يزورون طفلا مصابا بالتسمم في غريان، 14 أبريل 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

مفتشو الرقابة على الأغذية يزورون طفلا مصابا بالتسمم في غريان، 14 أبريل 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

مفتشو الرقابة يسحبون عينات من محال الألبان في غريان، 14 أبريل 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

مفتشو الرقابة يسحبون عينات من محال الألبان في غريان، 14 أبريل 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

مفتشو الرقابة يسحبون عينات من محال الألبان في غريان، 14 أبريل 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)