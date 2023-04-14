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شكشك يتابع آلية إعداد تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 12:54 مساء
شكشك يتابع آلية إعداد تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022
شكشك خلال رئاسته اجتماع حول آلية إعداد تقرير ديوان المحاسبة السنوي، 12 أبريل 2023، (صفحة الديوان على فيسبوك)
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بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك آلية إعداد التقرير السنوي للديوان للعام 2022، وفق الجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال اجتماع شكشك مع وكيل الديوان علاء المسلاتي ومديري الإدارات العامة والمكاتب الفنية، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

واستعرضت الإدارات الفنية المهام الرقابية لسنة 2022، والإطار الشكلي الذي ينبغي أن يكون عليه التقرير السنوي، كما أكد شكشك ضرورة الالتزام بالخطة التشغيلية المعتمدة، وإنجاز الأعمال في المدة المحددة بجودة عالية، مع الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

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وشدد المسلاتي على ضرورة تركيز جل العمل على إعداد مادة التقرير السنوي، ومناقشة الجهات الخاضعة للرقابة بخصوص الملاحظات التي يُجرى رصدها، وفق جدول زمني معين وذلك تفاديا لأي تأخير.

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