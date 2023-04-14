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«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 10:55 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل الجبل الأخضر
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة على ساحل الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية ومتغيرة الاتجاه على ساحل الجبل الأخضر تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل الجبل الأخضر.

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