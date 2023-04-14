حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 14 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة نسبيا مناطق الشمال الغربي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادر عن المركز اليوم الجمعة تسجيل ارتفاع على باقي مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 27 و34 درجة مئوية، وتسجل تراجعا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.