إيطاليا: أكبر تدفق للهجرة غير الشرعية خلال 2022 وصل من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن أكبر معدل لتدفق الهجرة خلال عام 2022 وصل من ليبيا بـ 53.310 ألف متسلل تليها تونس بـ 32. 371 ألف مهاجر.

وأشارت إدارة الشرطة في تقرير نشر الأربعاء بمناسبة الاحتفال بمرور 171 عاما على تأسيسها، إلى تزايد وتيرة وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عبر البحر بنسبة 55% خلال العام الماضي.

وأوضحت أن عدد المهاجرين الذين وصلوا السواحل الإيطالية من الأول من شهر يناير وحتى 31 ديسمبر 2022 بلغ 105.131 ألف مهاجر غير شرعي.

ذروة الوصول القصوى لعام 2022 في شهر أغسطس

وأضاف التقرير «جرى تسجيل ذروة الوصول القصوى لعام 2022 في شهر أغسطس بنزول 16.816 ألف مهاجر»، لافتا إلى أن إقليم صقلية تصدر أكثر الأقاليم المعنية بتدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط بوصول 79.016 ألف مهاجر.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإيطالية عن تعديلين على مرسوم الهجرة الأخير، الذي وصل إلى لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الشيوخ بعد ظهر اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يصل نص المرسوم، الذي تشد معارضة الأقليات البرلمانية له، إلى مجلس النواب دون تفويض لمقرره، عصر الثلاثاء المقبل 18 أبريل، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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الحكومة الإيطالية تجري تعديلين على مرسوم الهجرة

ووفق مذكرة للحكومة، «ينطوي التعديل الأول الذي أدخلته الحكومة، على اقتراح تغييرات على المادة الخامسة منه، مع تدابير لتعزيز التقنية اللوجستية لنظام الاستقبال الأولي للمهاجرين وضوابط الرقابة الحدودية».

وأشار البيان إلى أن «من بين القواعد، هناك أيضاً إمكانية اللجوء إلى هيئة الصليب الأحمر في لامبيدوزا حتى تاريخ الـ31 من ديسمبر 2025، لضمان مستويات مناسبة للاستقبال في النقطة ساخنة على الجزيرة، وفيما يتعلق بحالات الازدحام بشكل خاص، فإن وزارة الداخلية، يمكنها الاستفادة من الصليب الأحمر الإيطالي لإدارة النقطة المذكورة».

كما يهدف تعديل الحكومة لمرسوم الهجرة، وفقًا لبيانها، إلى «أحكام تهدف إلى الحد من التأثير على هياكل الاستقبال وترشيد وتكييف النظام ككل». وأن من بين التدابير المتوخاة في هذا السياق «السماح لوزارة الداخلية بنقل الأجانب المستضافين في النقاط الساخنة، إلى هياكل مماثلة، لأجل أداء أمثل لأنشطة الإنقاذ، المساعدة الأولية والعمليات الأخرى التي تترتب عليها».

وتنص التعديلات على «إمكانية تحديد المحافظين لمبانٍ تخصص لاستقبال مؤقت لاستضافة طالبي اللجوء، في حالة عدم التوفر المؤقت لعدد كافٍ من الأماكن في المباني القائمة. وفي هذه المراكز، حيث يُتوقع أن يقيم طالب اللجوء للضرورة القصوى، لا يتم توفير سوى الخدمات المتعلقة بالطعام، السكن، الملبس، الرعاية الصحية والوساطة اللغوية والثقافية».