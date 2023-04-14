  • Alwasat News
Atwasat

إيطاليا: أكبر تدفق للهجرة غير الشرعية خلال 2022 وصل من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 12:34 صباحا
إيطاليا: أكبر تدفق للهجرة غير الشرعية خلال 2022 وصل من ليبيا
مهاجرون على متن قارب بعد أن أنقذهم خفر السواحل الليبي في البحر الأبيض المتوسط، شرق طرابلس، 8 يوليو 2017 (موقع يورو أكتيف الأوروبي)
alwasat radio

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن أكبر معدل لتدفق الهجرة خلال عام 2022 وصل من ليبيا بـ 53.310 ألف متسلل تليها تونس بـ 32. 371 ألف مهاجر.

وأشارت إدارة الشرطة في تقرير نشر الأربعاء بمناسبة الاحتفال بمرور 171 عاما على تأسيسها، إلى تزايد وتيرة وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عبر البحر بنسبة 55% خلال العام الماضي.

وأوضحت أن عدد المهاجرين الذين وصلوا السواحل الإيطالية من الأول من شهر يناير وحتى 31 ديسمبر 2022 بلغ 105.131 ألف مهاجر غير شرعي.

ذروة الوصول القصوى لعام 2022 في شهر أغسطس
وأضاف التقرير «جرى تسجيل ذروة الوصول القصوى لعام 2022 في شهر أغسطس بنزول 16.816 ألف مهاجر»، لافتا إلى أن إقليم صقلية تصدر أكثر الأقاليم المعنية بتدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط بوصول 79.016 ألف مهاجر.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإيطالية عن تعديلين على مرسوم الهجرة الأخير، الذي وصل إلى لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الشيوخ بعد ظهر اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يصل نص المرسوم، الذي تشد معارضة الأقليات البرلمانية له، إلى مجلس النواب دون تفويض لمقرره، عصر الثلاثاء المقبل 18 أبريل، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

- الربع الأول من 2023 يشهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط

الحكومة الإيطالية تجري تعديلين على مرسوم الهجرة
ووفق مذكرة للحكومة، «ينطوي التعديل الأول الذي أدخلته الحكومة، على اقتراح تغييرات على المادة الخامسة منه، مع تدابير لتعزيز التقنية اللوجستية لنظام الاستقبال الأولي للمهاجرين وضوابط الرقابة الحدودية».

وأشار البيان إلى أن «من بين القواعد، هناك أيضاً إمكانية اللجوء إلى هيئة الصليب الأحمر في لامبيدوزا حتى تاريخ الـ31 من ديسمبر 2025، لضمان مستويات مناسبة للاستقبال في النقطة ساخنة على الجزيرة، وفيما يتعلق بحالات الازدحام بشكل خاص، فإن وزارة الداخلية، يمكنها الاستفادة من الصليب الأحمر الإيطالي لإدارة النقطة المذكورة».

كما يهدف تعديل الحكومة لمرسوم الهجرة، وفقًا لبيانها، إلى «أحكام تهدف إلى الحد من التأثير على هياكل الاستقبال وترشيد وتكييف النظام ككل». وأن من بين التدابير المتوخاة في هذا السياق «السماح لوزارة الداخلية بنقل الأجانب المستضافين في النقاط الساخنة، إلى هياكل مماثلة، لأجل أداء أمثل لأنشطة الإنقاذ، المساعدة الأولية والعمليات الأخرى التي تترتب عليها».

وتنص التعديلات على «إمكانية تحديد المحافظين لمبانٍ تخصص لاستقبال مؤقت لاستضافة طالبي اللجوء، في حالة عدم التوفر المؤقت لعدد كافٍ من الأماكن في المباني القائمة. وفي هذه المراكز، حيث يُتوقع أن يقيم طالب اللجوء للضرورة القصوى، لا يتم توفير سوى الخدمات المتعلقة بالطعام، السكن، الملبس، الرعاية الصحية والوساطة اللغوية والثقافية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2
«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها

«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها
«أفضل شيف» | الحلقة (12)

«أفضل شيف» | الحلقة (12)
الكاسا وسحوركم علينا (12)

الكاسا وسحوركم علينا (12)
بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا

بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا
«اقتصاد بلس»: أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 500 ميجاوات

«اقتصاد بلس»: أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 500 ميجاوات
«أطفال أبطال» (2)‎: أميرة النور

«أطفال أبطال» (2)‎: أميرة النور
«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية

«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية
كاريكاتير حليم - بث مباشر!

كاريكاتير حليم - بث مباشر!
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» المغربي

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» ...
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
«كلينكا» (3): صحة القلب

«كلينكا» (3): صحة القلب
«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية

«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية
«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس

«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس
«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي

«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي
توقيع عقد إنشاء محطة كهرباء جديدة بزليتن بقدرة 1044 ميغاوات

توقيع عقد إنشاء محطة كهرباء جديدة بزليتن بقدرة 1044 ميغاوات
«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم

«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يدعو لدعم الإعفاءات الضريبية لبعض الأنشطة
الدبيبة يدعو لدعم الإعفاءات الضريبية لبعض الأنشطة
السراج يكسب دعوى التشهير ضد «الغارديان» في قضية «الجنسية الأجنبية»
السراج يكسب دعوى التشهير ضد «الغارديان» في قضية «الجنسية ...
شكري: لدى مصر وتركيا رغبة مشتركة لتوحيد المؤسسات الليبية
شكري: لدى مصر وتركيا رغبة مشتركة لتوحيد المؤسسات الليبية
انطلاق اجتماع الحداد والناظوري لمناقشة ملف توحيد المؤسسة العسكرية في بنغازي
انطلاق اجتماع الحداد والناظوري لمناقشة ملف توحيد المؤسسة العسكرية...
العدد 386: اهتمام بالجنوب يسبق «الانتخابات الموعودة».. وتحذير من «الدين العام»
العدد 386: اهتمام بالجنوب يسبق «الانتخابات الموعودة».. وتحذير من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس...
أول تصريح بعد جدل «حقل البوري».. تونس تؤكد استمرار التواصل مع ليبيا
أول تصريح بعد جدل «حقل البوري».. تونس تؤكد استمرار التواصل ......
المزيد
إيطاليا: أكبر تدفق للهجرة غير الشرعية خلال 2022 وصل من ليبيا
إيطاليا: أكبر تدفق للهجرة غير الشرعية خلال 2022 وصل من ليبيا...
الحويج يوجه بمنح الأولوية في اعتماد المشاريع الاستثمارية للمنطقة الجنوبية
الحويج يوجه بمنح الأولوية في اعتماد المشاريع الاستثمارية ......
شاهد في «هنا ليبيا».. عرض مسرحي في سبها ودوري الميدان الرمضاني في طبرق
شاهد في «هنا ليبيا».. عرض مسرحي في سبها ودوري الميدان ......
العدد 386: اهتمام بالجنوب يسبق «الانتخابات الموعودة».. وتحذير من «الدين العام»
العدد 386: اهتمام بالجنوب يسبق «الانتخابات الموعودة».. ......
انطلاق اجتماع الحداد والناظوري لمناقشة ملف توحيد المؤسسة العسكرية في بنغازي
انطلاق اجتماع الحداد والناظوري لمناقشة ملف توحيد المؤسسة ......
المزيد