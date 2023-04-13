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الحويج يوجه بمنح الأولوية في اعتماد المشاريع الاستثمارية للمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 11:58 مساء
الحويج يوجه بمنح الأولوية في اعتماد المشاريع الاستثمارية للمنطقة الجنوبية
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج برؤساء الجهات التابعة للوزارة، 13 أبريل 2023 (وزارة الاقتصاد)
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وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الخميس، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بحصر المشاريع الاستثمارية المعتمدة والتي لم تباشر نشاطها، ومنح الأولوية في اعتماد المشاريع الاستثمارية لتنمية المنطقة الجنوبية، إضافة إلى مشاريع إنشاء المصافي للمنتجات النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وكيلي الوزارة للشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، والمدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، والمدير العام لصندوق ضمان الائتمان، بحضور مديري الإدارات القانونية والشركات ومكتب العلامات التجارية بالوزارة.

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مستجدات اعتماد بورصة المشروعات الصغرى والمتوسطة
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه المشروعات الصغرى والمتوسطة في مختلف المناطق، ومستجدات اعتماد بورصة المشروعات الصغرى والمتوسطة من مجلس الوزراء. واستعرض الحاضرون عدداً من المقترحات لتطوير أداء الفروع والمكاتب التابعة للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، بالتعاون مع صندوق ضمان الائتمان في دعم وتفعيل المشاريع متناهية الصغر والمساهمة في تنمية المناطق النائية.

وشدد الحويج على وضع استراتيجية تقوم على تمويل المشروعات الصغرى عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية.

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج برؤساء الجهات التابعة للوزارة، 13 أبريل 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج برؤساء الجهات التابعة للوزارة، 13 أبريل 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج برؤساء الجهات التابعة للوزارة، 13 أبريل 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج برؤساء الجهات التابعة للوزارة، 13 أبريل 2023 (وزارة الاقتصاد)
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