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السراج يكسب دعوى التشهير ضد «الغارديان» في قضية «الجنسية الأجنبية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 09:36 مساء
السراج يكسب دعوى التشهير ضد «الغارديان» في قضية «الجنسية الأجنبية»
رئيس حكومة الوفاق الوطني سابقًا، فائز السراج (أرشيفية: الإنترنت)
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كسب رئيس حكومة الوفاق الوطني سابقًا فائز السراج، دعوى التشهير التي رفعها ضد جريدة «الغارديان» البريطانية، بعد نشرها الصيف الماضي تقريرين زعمت فيهما أنه حصل على جنسية دولة أجنبية.

وقدمت الصحيفة اعتذارًا للسراج في عدد اليوم عن نشر المعلومات، وستدفع تعويضًا ماليًا لم تكشف عن قيمته.

مزاعم «الغارديان»
ونشرت «الغارديان» تقريرين في 15 يوليو 2021، زعم أحدهما أن السراج اشترى جنسية جمهورية فانواتو في يناير 2020 عندما كان يتولي منصب «رئيس وزراء ليبيا المدعوم من الأمم المتحدة». ومضت قائلة: «في ديسمبر 2019، وسط تصاعد حرب أهلية، عندما بدأ الجنرال خليفة حفتر هجومًا على طرابلس. وبعد أن فشل الهجوم، استقال السراج من منصبه كرئيس لوزراء حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها في مارس 2021. ومنذ ذلك الحين ورد أنه غادر ليبيا».

تقرير آخر نشر في التاريخ نفسه زعم أن «رئيس الوزراء الليبي السابق المدعوم من الأمم المتحدة اشترى جنسية فانواتو، وبعد استقالته في مارس 2021 غادر ليبيا منذ ذلك الحين».

وأضافت الجريدة إخلاء المسؤولية إلى المادتين أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن السراج أو زوجته قد تورطا في أي مخالفة أو نشاط إجرامي، أو فعلا أي شيء غير لائق في شراء جواز سفر فانواتو».

- جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

وتعد «فانواتو»، الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهادي، منذ أن اعتمدت برنامج منح الجنسية، محط اهتمام واسع إزاء جوازات السفر الممنوحة للأجانب التي تشكل أكبر مصدر لإيرادات الحكومة.

السراج يرفع دعوى تشهير
في دعوى التشهير، نفى السراج شرائه جنسية فانواتو أو مغادرة ليبيا بعد تنحيه كرئيس للوزراء. وقال إن الإيحاء بأنه غادر ليبيا بعد شراء هذه الجنسية أثناء توليه منصب رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة يوحي بخيانة بلده وللأمم المتحدة، وأن العنوان أظهر قيمة الصدمة التي حصل عليها إدراج «حتى رئيس وزراء».

وقال إنه على الرغم من إخلاء «الغارديان» للمسؤولية، فإن التقرير «أعطى الانطباع بأنه كان أحد مجموعة المحتالين من السياسيين والمجرمين والمشتبه بهم، سيئي السمعة الذين اشتروا جنسية دولة صورتها صحيفة الغارديان على أنها ملاذ ضريبي يوفر الوصول من الباب الخلفي إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وعارضت صحيفة «الغارديان» هذا الادعاء، وأثارت عددًا من الدفاعات، لكنها قامت أخيرًا بتسوية المطالبة بدفع «مبلغ كبير مقابل الأضرار والتكاليف، وتقديم اعتذار، واتفاق على عدم إعادة نشر الأخطاء المحددة في بيانها».

ونص الاعتذار جاء كما يلي:

السيد فايز السراج - اعتذار
في مقالتين نُشرا في عام 2021، ذكرنا خطأً أن رئيس الوزراء الليبي السابق فايز السراج اشترى جنسية فانواتو في يناير 2020، بينما كان لا يزال في منصبه. نود أن نوضح أن السيد السراج لم يشتر هذه الجنسية. كما ذكرت المقالات بشكل خاطئ أن السيد السراج قد «غادر ليبيا كما ورد» بعد تركه لمنصبه. لقد طلب منا ممثلوه أن نوضح أنه لا يزال يقيم في ليبيا منذ ترك منصبه، بخلاف الزيارات الخارجية الموقتة. يسعدنا أن نصحح الأمور ونعتذر عن هذه الأخطاء. جرت إزالة الإشارات إلى السيد السراج من كلا المقالتين.

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