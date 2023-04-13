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الدبيبة يدعو لدعم الإعفاءات الضريبية لبعض الأنشطة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 08:58 مساء
الدبيبة يدعو لدعم الإعفاءات الضريبية لبعض الأنشطة
اجتماع خلال زيارة الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمصلحة الضرائب، الخميس 13 أبريل 2023 (حكومة الوحدة)
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وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، وزارتي الاقتصاد والمالية للتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لمناقشة عدد من الإعفاءات التي تمنح لنوع من النشاطات لدعمها والوقوف معها، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمصلحة الضرائب لمتابعة نشاطها والوقوف على خطتها للعام الجاري 2023، بحضور وزير المالية خالد المبروك، ونائب رئيس المصلحة عمر الزروق، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة.

وأفاد البيان بأن الزيارة جاءت للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه المصلحة، والتعرف على مناشطها وخطتها المعتمدة من وزارة المالية.

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حكومة الوحدة تبحث ميكنة مصلحة الضرائب للقضاء على التزوير والتأخير
وخلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الوزراء مع مديري الإدارات والمكاتب والأقسام بمصلحة الضرائب، جرى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل المصلحة، أهمها ميكنة المصلحة وفروعها للقضاء على التزوير والتأخير في طبيعة العمل، ومدى نجاح خطة العام 2023 في زيادة الإيرادات العامة، ودعم جهود المصلحة في منع التهرب الضريبي.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة تطوير النظام الضريبي في البلاد، وتنفيذ منظومات تساهم في جودة العمل وتنظيمه.

اجتماع خلال زيارة الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمصلحة الضرائب، الخميس 13 أبريل 2023 (حكومة الوحدة)
اجتماع خلال زيارة الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمصلحة الضرائب، الخميس 13 أبريل 2023 (حكومة الوحدة)
اجتماع خلال زيارة الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمصلحة الضرائب، الخميس 13 أبريل 2023 (حكومة الوحدة)
اجتماع خلال زيارة الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمصلحة الضرائب، الخميس 13 أبريل 2023 (حكومة الوحدة)
اجتماع خلال زيارة الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمصلحة الضرائب، الخميس 13 أبريل 2023 (حكومة الوحدة)
اجتماع خلال زيارة الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمصلحة الضرائب، الخميس 13 أبريل 2023 (حكومة الوحدة)
اجتماع خلال زيارة الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمصلحة الضرائب، الخميس 13 أبريل 2023 (حكومة الوحدة)
اجتماع خلال زيارة الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمصلحة الضرائب، الخميس 13 أبريل 2023 (حكومة الوحدة)
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