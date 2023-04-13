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ارتفاع كبير في أسعار ملابس العيد بأسواق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الخميس 13 أبريل 2023, 07:24 مساء
ارتفاع كبير في أسعار ملابس العيد بأسواق بني وليد
أحد محال بيع الملابس في بني وليد. (الإنترنت)
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شهدت أسواق ومحال بيع الملابس في مدينة بني وليد، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار ملابس العيد خاصة ملابس الأطفال مقارنة مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقال أحد المواطنين لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن نسبة أسعار الملابس تجاوزت 100% مقارنة بالعام الماضي، ما أثر على بعض المواطنين لعدم تمكنهم من شراء الملابس هذا العيد، بعد أن أنفقت الأسر أموالها على مستلزمات شهر رمضان من خلال شراء المواد الغذائية واللحوم التي شهدت ارتفاعًا بداية الشهر.

- ارتفاع أسعار الخضراوات في أسواق بني وليد

في حين أرجع تجار سبب ارتفاع أسعار الملابس إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل باعتبار جميع الملابس يجري استيرادها، موضحين أن هناك ركودًا وأن معظم المواطنين يسألون عن الأسعار ويخرجون من السوق دون أن يشتروا شيئًا.

وبلغت أسعار طقم الملابس بالنسبة للفئة العمرية من خمس سنوات إلى 10 سنوات 150 دينار، في حين كانت في السابق لا تتجاوز 50 دينار.

أحد محال بيع الملابس في بني وليد. (الإنترنت)
أحد محال بيع الملابس في بني وليد. (الإنترنت)
أحد محال بيع الملابس في بني وليد. (الإنترنت)
أحد محال بيع الملابس في بني وليد. (الإنترنت)
أحد محال بيع الملابس في بني وليد. (الإنترنت)
أحد محال بيع الملابس في بني وليد. (الإنترنت)
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