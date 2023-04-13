استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الخميس عند 5.115 دينار، وهو ذاته السعر المسجل في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.59 دينار من 5.51 دينار، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.20 دينار. حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

- السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية عن 0.27 دينار، والدينار التونسي عن 1.65 دينار ليبي، وهي ذاتها أسعار الأربعاء.

وارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 من 247 دينار أمس إلى 253 دينار اليوم الخميس.