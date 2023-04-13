تشاوش أوغلو: من الآن فصاعدا سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن تركيا ستعمل اعتباراً من الآن مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا، مشيراً إلى رغبة بلاده في تطوير العلاقات المشتركة مع مصر.

وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري: «من الآن فصاعداً سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا».

وأضاف تشاوش أوغلو أن «المشاكل في ليبيا تؤثر على مصر»، لافتاً إلى أن عودة العلاقات مع مصر ستكون ضد مصالح الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وتابع: «نريد تطوير العلاقات المشتركة مع مصر لا سيما الاقتصادية.. ونريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح».

ونوه تشاوش أوغلو قائلاً: «سننوع علاقاتنا مع مصر في مجال الطاقة.. وسنحفز الشركات التركية لزيادة استثماراتها في مصر».