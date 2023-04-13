«العمل» تبحث تفعيل مبادرة «مهنتك مستقبلك»

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة آلية تفعيل مبادرة «مهنتك مستقبلك» المتمثلة في الورش التدريبية المتنقلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في ديوان الوزارة بطرابلس أمس الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التأهيل المهندس عبدالناصر العقيلي، ومدير مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية، ومديري مركز الليبي الكوري، ومديري مركز رفع الكفاءة المهنية الزاوية، ومديري إدارات متابعة مراكز التدريب، ومتابعة جودة التدريب، والتدريب والتأهيل المهني، وإدارة التشغيل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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واستعرض الاجتماع الدورات التدريبية التي تقام حاليا في المراكز أو التي تعمل عليها الوزارة، وأهمية رفع كفاءة المدربين بالمراكز لضمان نقل الخبرات للمتدربين، وتوفير التخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلية.

وشدد العقيلي على ضرورة تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة في التدريب للعام 2023، لتدريب أكثر عدد من الباحثين عن العمل، وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه البرامج بالتنسيق مع معالي وزير العمل والتأهيل الذي أكد على دعمه البرامج التدريبية كافة للباحثين عن العمل.