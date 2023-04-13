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«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات أبريل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 01:22 مساء
«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات أبريل
وزير المالية خالد المبروك. (أرشيفية: حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدء توزيع حوافظ مرتبات شهر أبريل لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

جاء ذلك في بيان مقتضب على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت الوزارة تسلم معظم مراقبات الخدمات المالية في مختلف المدن الليبية الحوالات المالية لمرتبات أبريل.

وأضافت وزارة المالية أن فريقها الإعلامي «تلقى تأكيدات بوصول الحوالات المشار إليها في الموعد المذكور من مديري مراقبات الخدمات المالية لكل من الخمس، والزنتان، وبنت بية، والزويتينة، وامساعد، والحوامد، والعجيلات، وسلوق، والبيضاء، والأبيار، ودرنة، وطبرق، ونالوت، وزليتن، والأبيار».

بحث تسريع صرف مرتبات الموظفين
ومطلع شهر مارس الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير المالية خالد المبروك تسريع صرف مرتبات الموظفين لتصل إليهم في وقت مناسب.

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وشدد الدبيبة على أهمية العمل على تنظيم العلاقة بين المصرف والوزارة بما يسهم في صرف المرتبات بشكل أسرع وأكثر دقة، وقد جاء الاجتماع في ظل تأخر صرف المرتبات.

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