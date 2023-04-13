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السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 11:37 صباحا
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.75 دينار مقابل 4.76 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.22 دينار مقابل 5.20 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 4.94 دينار مقابل 4.92 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد العملات العربية، انخفض سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، بينما استقر الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.

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