«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية من مساء اليوم على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، تتراوح سرعتها بين 25 و40 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن الرؤية ستكون متوسطة في بعض الأحيان على الساحل نفسه بسبب سرعة الرياح.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة، وتتراوح تدريجيا من مساء اليوم بين 25 و40 عقدة من رأس اجدير إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و2.25 متر.

- البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة من مساء اليوم بسبب سرعة الرياح.